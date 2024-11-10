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Antalya'da Atatürk'e Saygı Duruşu

Antalya'da Atatürk'e Saygı Duruşu
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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Antalya'da denizde ve karada saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da bayraklar yarıya indi ve sirenler çaldı.

CUMHURİYET'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında Antalya'da denizde ve karada saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı. Kentte yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yol, cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'nde denize girenler ve balık tutanlar da Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Sup board (kürek sörfü) yapan sporcuların bazıları board üzerinde ayağa kalkıp beklerken yüzen vatandaşlar da sahilde saygı duruşunda bulundu. Varyantlardaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Haber: Alparslan ÇINAR- İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Burak YALMAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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