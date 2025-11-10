Antalya'da Atatürk 87. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk, 87'nci ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Konyaaltı Sahili'nde yüzenler ile sahilde oturanlar, saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı. Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'nde denize girenler ile sandalyelerinde oturanlar, sirenlerin çalmasıyla karada ve denizde saygı duruşuna geçti. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da saygı duruşunun ardından yakındaki bir otelden çalınan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

MEYDANDA TÖREN

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda da Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Törene; Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, bayrağın yarıya indirilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.