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Antalya'da Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği Düzenlendi

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Antalya'da biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla düzenlenen '4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği'nde 7 takım en fazla ve en büyük aslan balığını yakalamak için yarıştı. Yarışmada birinci olan takımın yakaladığı aslan balıkları vatandaşlara ikram edildi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 7 takım, denize açılarak en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama kategorilerinde yarıştı. Denizden, toplam ağırlığı 7 kilo 370 gram olan 37 aslan balığı çıkarıldı.

Toplam 3 kilo 640 gramlık 18 balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı birinci oldu. Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ AŞ tarafından pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yaptığı açıklamada, deniz turizminin geliştirilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına önem verdiklerini belirtti.

Deniz ekosistemini korumaya yönelik en önemli çalışmalarından birinin denizlerdeki yabancı istilacı türlerle ilgili yapılanlar olduğuna dikkati çeken Atasoy, "Bu yarışmayla farkındalık oluşturmak istedik. Bu türle mücadelenin en etkin yolu, onun ekonomik değerini artırmak ve sofralarımıza taşımaktır. Aslan balığı, protein değeri yüksek ve lezzetli bir balık." diye konuştu.

Ekdağ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın ise tesislerinin menüsünde aslan balığını da sunduklarını ifade etti.

Yarışmada birinci olan Kaan Selçuk Kara, uzun yıllardır zıpkınla dalış yaparak, aslan balığıyla mücadele ettiğini, bu yarışmaya üçüncü kez katıldığını ve yine dereceye girdiğini söyledi.

Etkinliğe katılan yarışmacılara kamp sandalyesi hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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