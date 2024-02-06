Antalya'da asker uğurlaması trafiği alt geçitte kilitledi

ANTALYA'da asker uğurlamasında bulunan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezinde bulunan bir alt geçidi trafiğe kapattı. Çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Tonguç Caddesi üzerindeki Tonguç 2 Alt Geçidi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, alt geçit üzerinde seyir halinde bulunurken durdu, geçidi trafiğe kapattı. Araçlarını geçitin kenarına park eden kimliği belirsiz kişiler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Araçları ile egzoz sesi çıkararak gürültüye sebep olan kalabalık grup, bir süre geçitte kaldıktan sonra konvoya devam etti. O anlar tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, bu durumu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. (DHA)