Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Sarıabalı Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katılan V.K. (21), av tüfeği ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Bulut (21) yaralandı.

Bulut, eğlenceye katılanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

V.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Münir Karaloğlu, Av Tüfeği, Antalya, Asker, Güncel, Haberler

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