Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahin, Hükümet Konağı'nda düzenlenen Ekim Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, geçen ay il genelinde asayiş suçlarında 10 bin 900 olayın meydana geldiğini, yüzde 99,15 olayın aydınlatıldığını söyledi.

Olayların 4 bin 67'sinin kişilere, 1472'sinin mal varlığına, 161'inin millete ve devlete, 1865'inin topluma karşı meydana geldiğini belirten Şahin, 3 bin 335'inin ise takibi gereken suçlar olduğunu ifade etti.

Yakalanan 4 bin 705 kişiden 840'ının tutuklandığını belirten Şahin, 198 tabanca, 352 av tüfeği ve 1 milyon 967 bin 342 lira değerinde ziynet eşyasının ele geçirildiğini bildirdi.

İl genelinde 1524'ü "şok uygulama" olmak üzere 2 bin 886 uygulama yapıldığını aktaran Şahin, 1 milyon 266 bin 94 şahıs ile 1 milyon 699 bin 627 araç sorgulandığını dile getirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 263 operasyon gerçekleştirildi

Şahin, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 144, mali suçlarla 104, organize suçlarla 14 ve suç gelirlerinden 1 olmak üzere toplam 263 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonlarda işlem yapılan 395 şüpheliden 321'inin serbest, 26'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan Şahin, 48'inin tutuklandığını dile getirdi.

Organize suçlarla mücadele kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 2 olayda 7 şüphelinin tutuklandığını vurgulayan Şahin, silah ticareti suçundan işlem yapılan 7 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını ifade etti.

Mali suçlarla mücadele kapsamında, rüşvet suçundan bir olayda 6 şüpheliye işlem yapıldığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"2 şahıs serbest, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Mali suçlarla mücadele kapsamında zimmet suçundan bir olayda 10 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 2 şahıs serbest, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 5 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında enerji hırsızlığı suçundan bir olayda 9 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 6 şahıs serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır."

Şahin, kaçakçılık suçlarla mücadele kapsamında kaçak emtia suçundan bir olayda 5 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Aranan şahıslara yönelik 10 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktaran Şahin, yapılan aramalarda 74 tabanca, 83 tüfek, 5 milyon 509 bin 100 kaçak makaron, 71 kaçak tarihi eser ve sikkenin ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Şahin, 8 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldığını, 5'inin tutuklandığını, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 3'ünün savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldığını, belirterek, 2'sinin firari olarak arandığını, yakalanan 64 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlemler yapılarak Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edildiğini söyledi.

Şahin, il genelinde toplam 130 bin 114 yabancı uyruklu şahsın oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ettiğini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda işlem yapılan 1221 şüpheliden 133'ünün tutuklandığını aktaran Şahin, 3 kilogram kokain, 66 kilogram skunk, 2 bin 202 captagon olmak üzere çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

Şahin, siber suçlarla ilgili operasyonda yakalanan 80 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını dile kaydetti.

Sahil Güvenlik ekiplerince kontrol edilen 870 gemi, tekne ve işletmede mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 110 gemi/tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını bildiren Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kaş'ta 14 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti.

Şahin, sahil güvenlik olaylarında 6 arama kurtarma ve 1 tıbbi tahliye görevi icra edildiğini, 4 şahsın sağ olarak kurtarıldığını, 3'ünün ise cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.