Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin ağustostaki çalışmaları değerlendirildi.

Şahin, geçen ay asayiş suçlarında kent genelinde 11 bin 278 bin olayın meydana geldiğini, yüzde 96 olayın aydınlatıldığını söyledi.

Olayların 4 bin 514'ün kişilere, 1693'ün malvarlığına, 131'in millete ve devlete karşı olduğunu belirten Şahin, "1178'i topluma karşı, 3 bin 762'si ise takibin gereken suçlardır. 4 bin 127 aranan kişiden 745'i tutuklandı. 156 tabanca, 36 kurusıkı, 145 av tüfeği ele geçirildi, 1 milyon 774 bin değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. İl genelinde toplam 1 milyon 704 bin kişi ve 1 milyon 651 bin araç sorgulandı." dedi. ??????

Şahin, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan 2 olayda 14 kişiden 10 kişinin tutuklandığını, 4 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığın ifade etti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 12 operasyonun gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahin, "20 organizatör hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda 77 kişi tutuklandı." diye konuştu.

Şahin, Sahil Güvenlik olaylarında ise 5 tıbbı tahliye yapıldığı ve denizde 12 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı ve Çevre Kanunu'na muhalefetten 6 gemiye 860 bin 644 lira idari ceza uygulandığı bildirdi.

Bu yılki turizm rakamlarını ise yıl sonunda verilmesini doğru olduğunu kaydeden Şahin, "Turizm rakamlar geçen seneki rakamlar civarında seyrediyor. Sayı itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. Temmuz ve ağustos gibi eylül ayında da yüksek sezon geçiriyoruz. Turizmde gelen turist rakamlar açısından bir olumsuzluk yok, belki yüzde 1 - 2'lik sezon sonunda bir artış da olabilir." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, il genelinde toplam 134 bin 894 yabancı uyruklu kişinin oturma çalışma izinli olarak ikamet ettiğini sözlerine ekledi.