Antalya'da Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan 45 Şahıs Yakalandı

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 45 ekip 106 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 45 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ve diğer ilçelerde asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 45 ekip 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda aralarında, "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri 2, 10 ile 20 yıl arası 3, 5 ile 10 yıl arası 1, 2 ile 5 yıl arası 9, 2 yıl altı hapis cezası 11 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA