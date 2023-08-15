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Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı.

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda 35 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 44 ekip 108 personelle merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve 2 yıl altı ve üstü hapis cezası bulunan 35 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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