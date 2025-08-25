Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 385 Kişi Tutuklandı

Antalya'da son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde yakalanan 385 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ile uygulama ve denetimlerde 610 bin 609 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aralarında 747 aranan kişinin de bulunduğu 3204 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 385 şüpheli tutuklandı.

Kent genelinde 98 bin 881 otomobil ve motosiklet kontrol edilirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 70 araç ele geçirildi.

Ayrıca 681 geçici konaklama yeri ile 119 kiralık araç firması denetlendi, 32 firmaya idari yaptırım uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 14 olayda 61 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 573 kişiye idari para cezası kesildi.

Çalışmalarda, 63 ateşli silah, 478 fişek-tüfek kartuşu ve 4 kesici alet ile 7 gümüş sikke ele geçirildi.