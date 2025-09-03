Antalya'da Asayiş Operasyonu: 3 Bin 312 Şüpheli Yakalandı, 392 Tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada yapılan çalışmalarda asayiş olaylarında yakalanan 3 bin 312 şüpheliden 392'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 691'i aranan kişi olmak üzere 3 bin 312 şüpheli yakalanırken bunlardan 392'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firması denetimlerinde de 6 işletmeye idari para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında yapılan çalışmada, 7 adli olayda 30 şüpheliye idari işlem yapıldı.

"Kabahatler Kanunu" kapsamında, 609 şüpheliye idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 112 silah, bin 896 fişek ile kartuş, 7 kesici alet ele geçirildi.