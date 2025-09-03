Haberler

Antalya'da Asayiş Operasyonu: 3 Bin 312 Şüpheli Yakalandı, 392 Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 3 bin 312 şüpheli yakalandı, bunlardan 392'si tutuklandı. Ayrıca, çeşitli denetimlerde idari para cezası uygulanan işletmeler ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi verildi.

Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada yapılan çalışmalarda asayiş olaylarında yakalanan 3 bin 312 şüpheliden 392'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 691'i aranan kişi olmak üzere 3 bin 312 şüpheli yakalanırken bunlardan 392'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firması denetimlerinde de 6 işletmeye idari para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında yapılan çalışmada, 7 adli olayda 30 şüpheliye idari işlem yapıldı.

"Kabahatler Kanunu" kapsamında, 609 şüpheliye idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 112 silah, bin 896 fişek ile kartuş, 7 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
