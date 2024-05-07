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Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 218 Kişi Tutuklandı

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Antalya'da gerçekleştirilen son bir haftalık asayiş denetimlerinde 2 bin 592 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 218'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde çalıntı otomobil, silah, fişek, ziynet eşyası ve tarihi eserler ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 592 şüpheliden 218'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 281 bin 982 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 592'si yakalandı.

Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 218'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde, 3 çalıntı otomobil ile 7 motosiklet, 69 silah, 590 fişek, 5 kesici alet, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu, 104 ziynet eşyası, 41 tarihi eser ziynet eşyası, bir miktar para ve giyim eşyası ele geçirildi.

Ayrıca 11 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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