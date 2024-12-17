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Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 203 Tutuklama

Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 203 Tutuklama
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Antalya'da yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 179 şüpheli yakalandı, bunlardan 203'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalar kapsamında çalıntı araçlar, ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 179 şüpheliden 203'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, yağma, kapkaç, dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 179 bin 66 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 179'u yakalandı.

Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 203'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde, 9 çalıntı otomobil ile motosiklet, 49 ruhsatsız silah, 412 fişek ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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