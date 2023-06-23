Antalya'da arkadaşının kazara vurması sonucu genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde ziyaretine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle kazara vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti. İddiaya göre Yaşar Çakır (22), Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'ta otomobil bakım servisi bulunan İrfan B'yi (37) ziyarete gitti. Üst kattaki ofiste İrfan B'nin kontrol ettiği ruhsatsız pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Çakır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.