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Antalya'da Arkadaşını Taciz İddiasıyla Vuran Genç, Cinayetten Gözaltına Alındı

Antalya'da Arkadaşını Taciz İddiasıyla Vuran Genç, Cinayetten Gözaltına Alındı
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Antalya'da H.K. adlı genç, evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldürdü. Olay, uyuşturucu etkisi altında gerçekleşti. H.K., gözaltına alındı.

ANTALYA'da H.K. (26), birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu (29), kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde meydana geldi. Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin evine gidip kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K., kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

H.K.'nin ifade işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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