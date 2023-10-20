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Antalya'da Arkadaşını Silahla Vurarak Öldüren Genç Hakkında Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı

Antalya'da arkadaşını silahla başından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen genç hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, olayın detayları ve olay yerinde alınan önlemler yer aldı.