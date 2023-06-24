Antalya'da arkadaşını kazara öldüren şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisini ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, dün öğleden sonra Yaşar Çakır (22), Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'ta otomobil bakım servisi bulunan İrfan B'yi (37) ziyarete gitti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisini ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, dün öğleden sonra Yaşar Çakır (22), Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'ta otomobil bakım servisi bulunan İrfan B'yi (37) ziyarete gitti.
Üst kattaki ofiste İrfan B'nin kontrol ettiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu Çakır ağır yaralandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan İrfan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.