Antalya'da Arızalı Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da arıza nedeniyle denizde falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Düden Şelalesi önlerinde özel bir teknenin motor arızası yaptığı ve falezlere doğru sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye gelen ekipler, arıza nedeniyle falezlere doğru sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekne, sahil güvenlik botu tarafından Aksu Çayı'na çekildi.