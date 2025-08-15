Antalya'da Arazöz Devrildi: 2 Yaralı
Antalya'da Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıktığı sırada devrildi. Olayda N.S. ve F.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Antalya'da arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıktığı sırada Haspınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel