Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki arazilerine kenevir bitkisi diktikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki arazilerine kenevir bitkisi diktikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince arazide yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Arazi sahipleri H.G. ve A.G. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Döşemealtı Jandarma Antalya Kenevir Güncel Haberler

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