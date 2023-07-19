Antalya'da yapılan çalışmalarda, aralarında hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 28 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Aralarında "yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, silahla tehdit, yoksun kılma" suçlarından hapis cezası ile arananların bulunduğu 20 yıl üzeri 5, 10 ile 20 yıl arası 9, 5 ile 10 yıl arası 14 aranan şahıs olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahısların, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA