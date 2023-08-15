Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.