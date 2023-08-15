Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik, 44 ekip ve 108 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel