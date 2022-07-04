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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.Y'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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