Antalya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.Y'yi (22) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.