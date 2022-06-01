Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.Y. ekipler tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel