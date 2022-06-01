Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.Y. ekipler tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa Antalya Polis Güncel Haberler

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