Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan kişi yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel