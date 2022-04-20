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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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