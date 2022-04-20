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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkındaki kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkındaki kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.A'nın (21) Üründü Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.A. saklandığı yerde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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