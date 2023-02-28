Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı Güncel Haberler Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski ilçe emniyet müdürü Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski ilçe emniyet müdürü Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan eski ilçe emniyet müdürü E.İ'nin Fığla Mahallesi'nde bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Konya'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve firari olduğu belirlenen E.İ. yakalandı. Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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