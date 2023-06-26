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Antalya'da Aranan Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Antalya'da Aranan Cinayet Şüphelisi Yakalandı

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Antalya'da aranan cinayet şüphelisi B.Y., Isparta'dan Antalya istikametine giderken operasyonla yakalandı.

Antalya'da aranan cinayet şüphelisi operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'da cinayete karıştığı belirtilen B.Y'nin araçla Isparta'dan Antalya istikametine gittiğini tespit ederek çalışma yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Topallı uygulama noktasında trafiği durdurarak cinayet şüphelisi B.Y. ile araçtaki Y.N'yi yakalandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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