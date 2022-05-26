Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 42 ekibin katılımıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "dolandırıcılık", "uyuşturucu satın almak", "resmi belgede sahtecilik", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan 51 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title