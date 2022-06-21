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Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Serik ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, yağma ve mala zarar verme olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Serik ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, yağma ve mala zarar verme olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin M.İ, H.Y, H.Y ve O.O.O olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 4 zanlıyı yakaladı.

Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "silahla kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

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