Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. ve 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.C.A. ekipler tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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