Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. ve 18 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan M.K. ekipler tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title