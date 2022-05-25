Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. ve 18 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan M.K. ekipler tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel