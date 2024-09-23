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Antalya'da Araçtan Yola Tabanca Gösterildiği Ortaya Çıktı

Antalya'da Araçtan Yola Tabanca Gösterildiği Ortaya Çıktı
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Antalya'da sosyal medyada yayılan videodaki silahın oyuncak olduğu ve onu tutan kişinin 8 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi.

ANTALYA'da seyir halindeki araçtan yola doğru tabanca gösterildiğine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyu araştıran jandarma, silahın oyuncak, onu tutan kişinin de çocuk olduğunu belirledi.

Antalya- Kemer D 400 kara yolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru tabanca gösterilmesine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer Jandarma Komutanlığı dedektifleri inceleme başlattı. Araştırma sonunda Ş.Y.'nin kullandığı aracın ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin, tahtadan yapılmış oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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