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Antalya'da Araçtan Tabanca Gösterme Olayı Oyuncak Silah Oldu

Antalya'da Araçtan Tabanca Gösterme Olayı Oyuncak Silah Oldu
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Antalya'da sosyal medyada viral olan araçtan tabanca gösterme videosu sonrası jandarma, silahın oyuncak olduğunu ve gösteren kişinin çocuğunun bulunduğunu belirledi.

ANTALYA'da seyir halindeki araçtan yola doğru tabanca gösterildiğine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyu araştıran jandarma, silahın oyuncak, onu tutan kişinin de çocuk olduğunu belirledi.

Antalya- Kemer D 400 kara yolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru tabanca gösterilmesine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer Jandarma Komutanlığı dedektifleri inceleme başlattı. Araştırma sonunda Ş.Y.'nin kullandığı aracın ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin, tahtadan yapılmış oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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