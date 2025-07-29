Antalya'da Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobilde 61 yaşındaki Mustafa S. hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Mustafa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'da park halinde bulunan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Mustafa S'nin (61) hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa S'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel