Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve Manavgat ilçesinde yapılan operasyonlarda toplamda 35,5 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin farklı illere gönderilerek satılacağı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Antalya'da araç lastiğine gizlenmiş 'emanet' uyuşturucu operasyonu

Toplamda 11 araç lastiğinin içine gizlenmiş 35,5 kilo esrar ele geçirildi

ANTALYA - Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 araç lastiğinde, 59 parça paket içerisine zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilo esrar çıktı, Manavgat ilçesinde ise kargoya verilen 4 araç lastiği içerisinden de yine aynı şekilde zulalanmış 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Farklı illerden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kargo ve otobüsler ile gönderdikleri ve il genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Narkotik Madde Arama Köpeği PARS ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde yapılan aramada 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilogram Esrar maddesi ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise Manavgat ilçesinde bulunan kargo işletmesinde yapılan aramada 4 adet araç lastiği içerisine ikişer paket halinde toplam 8 paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 4 kilogram Esrar maddesi tespit etti.