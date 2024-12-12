Antalya'da Apartmandan 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kökez Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemininde oturan yaşlı kadının evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine Serik Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahallelinin de desteğiyle binanın bahçesinden kullanılmaz durumdaki eşyalar, evsel atık, plastik ve hurdaların yer aldığı 2 kamyon çöp çıkardı.

Evin içinin ve balkonlarının da çöple dolu olduğunu ifade eden mahalleli, çöplerin götürülmesi ve evin temizlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Apartman sakinlerinden Semra Sarıdağ, gazetecilere, yalnız yaşayan kadının sürekli çöp toplayarak, evinde ve binanın bahçesinde istiflediğini söyledi.

Kötü kokudan rahatsız olduklarını anlatan Sarıdağ, "Çocuğum evden aşağıya inemiyor, bahçede oynayamıyor. Vücudunda alerji oldu. Şikayet etmemize rağmen çözüm bulamadık." dedi.

Mevlüt Ekici ise 10 yıldır bu sorunu yaşadıklarını, çöplerden fare, hamam böceği çıktığını dile getirdi.

Sibel Sarıdağ, rahatsızlıkları bulunan kadına çocuklarının bakmadığını ifade etti.

Öte yandan, belediye ekiplerinin, daha önce birkaç defa aynı evin bahçesinde temizlik çalışması yaptığı ancak yaşlı kadının gündüz çöp toplamaya gittiği için evinde bulunamadığı belirtildi.