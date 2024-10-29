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Antalya'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Eri Türk Bayrağını Düzeltti

Antalya'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Eri Türk Bayrağını Düzeltti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir itfaiye erinin balkonlara asılı Türk bayraklarını düzelttiği anlar kameraya yansıdı.

ANTALYA'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, balkonlara asılan Türk bayraklarını düzelttiği anlar, kameraya yansıdı.

Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2118 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkonda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Çakır'a ait evin balkonundan duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, ev sahibini uyardı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, alt katın balkon perdesi ile aynı katın dubleks balkonuna da sıçradı. Adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bu sırada bir itfaiye erinin balkonlara asılan Türk bayraklarını düzelttiği anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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