Antalya'da Apartman Yangınında İtfaiye Müdahalesi

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri kapı açma koçuyla müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışma ile söndürüldü.

ANTALYA'da itfaiye ekibi, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangına, kapı açma koçuyla kapıyı açarak müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evde tek başına yaşayan Ferhat Oğur dışarı çıktıktan bir süre sonra daireden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, dairenin kapısını kapı açma koçuyla açarak, eve girdi. Ekipler, yarımatlik çalışma ile yangını söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. Bu esnada bir çocuğun, elinde muhabbet kuşu kafesiyle binadan çıktığı görüldü. Yangının, yatağın üzerine düşen yanıcı bir maddeden kaynaklandığı değerlendiriliyor.