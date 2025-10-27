Antalya'da Apartman Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen N.D. hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yukarı Hisar Mahallesi 7038. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katındaki N.D'ye ait dairede çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen ev sahibi N.D. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel