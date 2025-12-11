Apartmanda yangın; komşu anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında karşı dairede yaşayan Tuğçe T. ile 3 çocuğu dumandan etkilendi. Yangında daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4258 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Yan daireden yükselen yoğun dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanın kısa sürede apartmana yayılması üzerine karşı dairede yaşayan Tuğçe T. ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri anne ve çocuklara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

DAİRE KÜLE DÖNDÜ

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Barış isimli kişinin yaşadığı öğrenilen daire tamamen küle döndü. Ev sahibinin talebi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı dairede detaylı çalışma yaptı. Yangının kesin çıkış nedeni, ekiplerin incelemesinin ardından belirlenecek.