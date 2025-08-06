Antalya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, apartmanın diğer dairelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hurma Mahallesi, 201 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Adrese gelen ekipler apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti.

Yangın, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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