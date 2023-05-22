Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da apartman dairesinin balkonu çöktü, 1 kişi hafif yaralandı

Antalya'da apartman dairesinin balkonu çöktü, 1 kişi hafif yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmandaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmandaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi Açıkalın Sokağı'nda 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay esnasında birinci kat balkonunda bulunan bir kadın kolundan hafif yaralandı.

Çöken balkonun altındaki restoranda da hasar oluştu.

Polis ve zabıta ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, balkonu çöken daire ise tahliye edildi.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title