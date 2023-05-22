Antalya'da apartman dairesinin balkonu çöktü, 1 kişi hafif yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmandaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmandaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi Açıkalın Sokağı'nda 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Olay esnasında birinci kat balkonunda bulunan bir kadın kolundan hafif yaralandı.
Çöken balkonun altındaki restoranda da hasar oluştu.
Polis ve zabıta ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, balkonu çöken daire ise tahliye edildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel