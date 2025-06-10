Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda evde hasar meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde 14 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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