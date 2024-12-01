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Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında, dairede yaşayan bir çocuk sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Ahatlı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi apartman sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında söz konusu dairede yaşayan ve annesinin dışarıya çıkardığı çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Çocuğun polis memuru olan babasının mesai arkadaşları, kendisiyle yakından ilgilendi. Bir polisin ambulanstan indirdiği çocuğu kucağına alan komiser, "İyi misin?" diye sordu. Komiser, daha sonra evinde misafir edeceğini söylediği çocuğu ekip aracına götürdü.

Dairede zarara neden olan yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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