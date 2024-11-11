Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Altındağ Mahallesi 164. Sokak'ta 5 katlı apartmanın ilk katındaki daireden yoğun duman yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu arada, bir kişinin içeride olabileceğinin belirtilmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi, söz konusu adrese gönderildi.

Kapıyı balyozla kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Görevliler dairede kimsenin olmadığını tespit etti.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.