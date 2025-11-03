Haberler

Antalya'da Apartman Dairesinde Patlama ve Yangın

Antalya'da Apartman Dairesinde Patlama ve Yangın
Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde, 10 katlı bir binanın dördüncü katında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine ulaşan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Patlamanın klima motorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Altıntaş Mahallesi, Akkavak Caddesi'ndeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama yaşandı.

Patlama sonrasında apartman dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.

Yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede araştırma yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın klima motorundan kaynaklandığı tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
Haberler.com
500

