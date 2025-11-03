Antalya'da Apartman Dairesinde Patlama ve Yangın
Antalya'nın Aksu ilçesinde, 10 katlı bir binanın dördüncü katında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine ulaşan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Patlamanın klima motorundan kaynaklandığı düşünülüyor.
