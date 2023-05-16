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Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Teoman Mahallesi 2205 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri dumandan etkilenmeden kısa sürede tahliye edildi.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya İtfaiye Kepez Güncel Haberler

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