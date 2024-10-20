Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Coşkusu

Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Antikacılar ve Nostalji Festivali, antika ve koleksiyon meraklılarını bir araya getirerek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde nostaljik ürünler sergilendi ve yerel sanatçılar performans sergiledi.

Antalya'da düzenlenen Antikacılar ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneğinin işbirliğinde Karaalioğlu Parkı'nda 17 Ekim'de başlayan festival, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Nostaljik plaklar, fincan takımları, halılar, eski fotoğraf makineleri, oyuncak, takılar gibi birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerinin yer aldığı festival ilgi gördü.

Festivalde, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunu Ekibi yöresel halk oyunlarını sergiledi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı da konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Mehmet Karagöz, güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Festival akşam gerçekleştirilecek "Türkü Dostları" konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Festival antalya Güncel Yaşam

Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.