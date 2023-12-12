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Antalya'da Annenin Öldürülmesi Davasında Akıl Sağlığı Tespit Edildi

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Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi. Sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri talep edildi.

Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, tedavisinin sürdüğünü, süreçte kendisini iyi hissettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen İ.T. ise kardeşinin 20 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığının olduğunu, son 1 yıldır da rahatsızlığının arttığını anlatarak şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilip şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022'de Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmiş, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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